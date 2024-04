Elever kæmper om DM-titel på Gram Slot

Tirsdag er 10 folkeskoleklasser fra hele landet samlet til DM i madkundskab på Gram Slot, hvor de skal arbejde med årets tema kål.



I løbet af dagen skal deltagerklasserne udfolde sig fagligt og kreativt i de fire discipliner: varm tilberedning af kål, kold tilberedning af kål, viden om råvarer og krea med kål.

I løbet af eftermiddagen vil konferencier Umut Sakarya udnævne en vinder af hver disciplin - og kåre årets Danmarksmester i madkundskab.



DM i madkundskab er en del af projektet 'Madkamp', der blandt andet arbejder for at klæde skolebørn bedre på til at lave mad og tage stilling til det, de spiser.