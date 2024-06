En helt særlig dansk kirkegård i udlandet

Den lille franske by Braine er klædt i dannebrog i disse dage. På lørdag skal Erik Pedersen Skøtt begraves - igen.

Han var sønderjyde og faldt i tysk uniform ved Verdunslaget i 1916.

Læs mere om ham her.

Erik Pedersen Skøtts jordiske rester blev fundet for to år siden på stedet, hvor han faldt for mere end hundrede år siden.

At det var ham, kunne historikerne se på det hundetegn, han havde om halsen.