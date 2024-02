En kærlighedsfortælling om ægteskab, utroskab og den anden kærlighed

Et liv med mange flere glæder end sorger

Kapitlet med Hans Hansen er for længst sluttet for Ruth Hansen. Nu lever hun et liv med sin Nis.

- Det er blot en saga. Alle har et liv mere. Nu er det roligt og stille, siger hun.

Ruth Hansen håber, at hendes ærlige fortælling kan få betydning for dem, der ser dokumentaren. Hun er nemlig ikke bleg for at dele ud af sin livserfaring.

- Det er lykken, at man kan stole på hinanden, fortæller Ruth Hansen, når hun snakker om forholdet med Nis Nissen, men hun har også oplevet på egen krop, at alting ikke altid kan være lykkeligt.

- Vi kan ikke få alt her i livet.