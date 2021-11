Endnu en cheftræner er ude af døren

Den 48-årige tysker Michael Boris er nu færdig som cheftræner i fodboldklubben SønderjyskE. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Fyringen sker efter en række dårlige resultater, der kulminerede med en afklapsning på 6-0 søndag aften mod Silkeborg IF.

– Der er hård kamp om pladserne i 3F Superligaen, og vi er derfor nødt til at reagere på, hvor vi ligger, og hvordan vores udvikling har været. Der har været nogle tendenser, der har peget den rigtige vej, men der er desværre også nogle ting, der ikke har fungeret som forventet. Det tager vi nu konsekvensen af, siger administrerende direktør i SønderjyskE Fodbold, Jonas Lygaard



Klubben, der har sit stadion og hovedsæde i Haderslev, påbegyndte et nyt projekt i sommers efter, at klubben sidste år blev købt af amerikanske investorer. I spidsen for de sportslige præstationer på banen hyrede SønderjyskE tyske Michael Boris, der har en fortid i ungarske MTK Budapest og som landstræner for det ungarske U21- og U19-landshold.

Dårlige resultater

Men nu er samarbejdet slut.

– Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke længere skal stå i spidsen for det projekt, som vi igangsatte i sommer, men jeg kender også fodboldbranchen, og jeg ved, at det kan have konsekvenser, når resultaterne ikke følger med, siger Michael Boris og fortsætter:

- Det har været en spændende og lærerig tid i SønderjyskE, og jeg ønsker klubben alt det bedste, og så vil jeg gerne sige tak til fansene for den opbakning, de har givet mig og holdet, siger han.

Fyringen sker med tre runder tilbage før 3F Superligaen går på vinterpause. Her er SønderjyskE placeret næstsidst i tabellen med to sejre, tre uafgjorte og ni nederlag.

- Nu handler det om at få sluttet godt af i efteråret, så vi holder kontakten til holdene over os. Vi skal hurtigst muligt ud at finde en ny permanent cheftræner, og det arbejde er allerede påbegyndt, siger Jonas Lygaard.



Det bliver assistenttræner Simon Poulsen, der varetager rollen som cheftræner, indtil der er fundet en afløser.

Endnu et trænerskifte

I sommers var der spændende nyt i flere af de syd- og sønderjyske fodboldklubber, hvor tre af de mest succesfulde klubber i området hyrede nye trænere. Trænere, der nu alle er ude af vagten igen.

I Esbjerg FB ansatte man tysk-hollænderen Peter Hyballa, der efter ikke bare dårlige resultater, men historier om dårlig mandskabsbehandling og et mistillidsbrev fra 21 spillere måtte tage sine ting og forlade Blue Water Arena. Ligesom i SønderjyskE blev klubben også opkøbt af amerikanske ejere. Her påbegyndte et nyt projekt, hvor målet er at forlade 1. division til fordel for Superligaen. Siden 1. august er det tyske Roland Vrabec, der står i spidsen for Esbjerg FB.

I Vejle Boldklub var der store forventninger til Carit Falch, der skulle lede vejlenserne til at bide sige fast som et etableret Superligahold. Men efter to måneder i klubben og en bundplacering i 3F Superligaen blev det nok for klubbens ledelse, der opsagde samarbejdet med træneren. Nu er det Peter Sørensen, der er cheftræner i klubben.

Vejle Boldklub ligger sidst i 3F Superligaen med én enkelt sejr. Esbjerg FB ligger nummer syv i 1. division med fire sejre.