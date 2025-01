Eneste sted i Danmark med ny studieretning: -Uddanner hele mennesker

Nu kan du fravælge genoplivning ved hjertestop

Det er borgere over 60 år, der får mulighed for at fravælge forsøg på genoplivning fra sundhedspersonale.

Habile borgere over 60 år får onsdag 15. januar ret til at fravælge forsøg på genoplivning ved hjertestop af ambulancereddere, læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

Det skriver Indenrigs- og sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt at understrege, at borgere, der for eksempel er vidne til et hjertestop, fortsat skal forsøge genoplivning og tilkalde hjælp, skriver ministeriet.

Seks situationer hvor genoplivning ikke forsøges Når døden er helt åbenbar eller den var forventet af lægen. Når en læge i situationen fravælger genoplivningsforsøg. Når en læge på forhånd har fravalgt genoplivningsforsøg. Når borgeren selv har fravalgt genoplivningsforsøg i den aktuelle sygdomssituation. Når borgeren selv har registreret et fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop. Når det er besluttet i et behandlings- eller livstestamente, og borgeren er vurderet varigt inhabil. Fold ud

Fravalget skal registreres på sundhed.dk eller ved at indsende en papirblanket til Sundhedsdatastyrelsen, og man vil til hver en tid kunne trække sit fravalg tilbage.

Der går syv kalenderdage, fra man har registreret sit fravalg på sundhed.dk, til det gælder, og sundhedspersonalet kan se oplysningen i it-systemerne. Denne løsning er valgt for at sikre, at der er tale om en velovervejet beslutning.

Retten til fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop har været efterlyst af flere aktører, herunder Ældre Sagen, Lægeforeningen og Etisk Råd. Ifølge indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, er det blandt andet risikoen for følgevirkninger af et hjertestop, der ligger til grund for den nye lov.

- Mange, der er kommet op i årene, er bange for, at de vil få store mén og ikke længere vil være den samme person. Derfor ønsker de ikke at blive genoplivet, og det får de nu mulighed for at vælge, siger Sophie Løhde, Indenrigs- og sundhedsminister i pressemeddelelsen.