Klubben skriver, at den siden ejerskiftet i sommeren 2022 har iværksat en økonomisk sanering, som blandt andet indebærer en reducering i omkostningerne.

Direktør Markus Kristoffer Hansen takker sportsdirektøren for en dedikeret indsats og ønsker ham held og lykke i fremtiden.

- Esben Hansen har ydet en kompetent indsats for Sønderjyske Fodbold i to år, og han har været med til at bringe klubben til et bedre sted nu sammenlignet med situationen for to år siden, siger Markus Kristoffer Hansen.