Et blik fra hunden Rocky og en Kandis-sang midt i skoven reddede Renés liv

I tiden efter begyndte han at lytte endnu mere til Johnny Hansens sange og tekster, og siden er sangen 'Den største bangebuks i byen' blevet inspirationen til at tage kampen mod den ensomhed, han oplevede, da han vendte det kriminelle miljø ryggen.



- Jeg startede helt fra nul og havde kun min familie. Men jeg lyttede til musikken og tolkede på teksterne, og de hjalp mig til at tænkte, at det aldrig er for sent at rejse sig igen og vise, at man kan klare den, forklarer René om perioden efter.

I dag har han fået eget firma som skadedyrsbekæmper. Og han er blevet gift med kvinden i sit liv, som han nu skal flytte i eget hus med. Susanne Brenner Widding er slet ikke i tvivl om, hvor meget Kandis og Johnny Hansens tekster betyder for hendes mand:



- For René er det rigtig svært at udtrykke sig med ord, så han bruger faktisk kandis-tekster rigtig meget til at fortælle mig, sine søskende eller forældre, hvad de reelt betyder for ham, siger Susanne.