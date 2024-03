Et skridt i den rigtige retning, siger pårørende om ny plan for Odingård

- Vi har set andre steder, at det kan hjælpe, at der kommer andre kræfter ind. Jeg tror, at det er sundt, at der kommer en armslængde mellem den bevilgende myndighed og institutionen. (mellem kommunen og bostedet. red). Kommunen har jo ikke magtet at drive institutionen, fortæller Søren Aldal.



Det er firmaet Trap Consulting fra København, der skal hjælpe med at genrejse Odinsgården. De var også med til møde i social- og handicapudvalget i mandags.

- Vi synes godt om, at det er Trap, der skal være med. De har mange års erfaring, og de får et godt skudsmål, siger Søren Aldal.

Trap Consulting hjælper til med processen, men selve driften skal i udbud på et tidspunkt.