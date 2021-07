EU's nye klimaregler Det er fint, men vi kommer ikke selv til at betale

EU's nye gearskifte i kampen for et bedre klima vil markant påvirke transportbranchen med højere afgifter. Alligevel er vognmand Ole Bang Jensen i Haderslev tilfreds med onsdagens nye klimastrategi fra EU-Kommissionen.

For første gang kommer transportbranchen nu ind under EU's kvotesystem, sådan at der skal betales en pris for udledningen af hvert ton CO2.