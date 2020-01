Se video: F-16 fejrede fødselsdag i luften over Jylland

F-16 jagerfly i formation fløj fredag formiddag over Jylland.

Fredag formiddag fløj 10 F-16 jagerfly op og ned igennem Jylland. Anledningen var flyets 40 års fødselsdag i det danske luftvåben.

Flyene fløj i 600 meters højde, og kun ni af dem i formation.

Turen gik direkte fra Skrydstrup kl. 10.05 til Læsø, hvorefter de vendte rundt og sik-sakkede ned gennem Jylland. I det syd- og sønderjyske passerede de Horsens, Juelsminde-halvøen, Fredericia, Kolding og endte til sidst tilbage i Skrydstrup.

Fødselsdagen markeres fredag på Flyvestation Skrydstrup med et privat arrangement for de ansatte og særligt indbudte. Der vil der også være demonstrationsflyvning og organiseret et fingeret angreb på flyvestationen.