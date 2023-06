Det skriver DR.



Det bringer en dansk donation af kampflyene tættere på, siger Troels Lund Poulsen (V) til mediet.

- Når vi nu er gået det skridt, at vi går i gang med en trænings- og efteruddannelsesindsats for de ukrainske piloter, så kommer vi også til at forholde os til, hvorvidt vi skal lave en konkret donation til Ukraine af de danske F-16-kampfly, og hvor mange det skal være, siger han.

Fremrykningen sker, som følge af at Forsvarets nye afløsere, F35-kampflyene, kommer hurtigere på plads.