F-35 får royal modtagelse søndag, mens danskerne kan opleve de nye kampfly foroven

Søndag bliver de fire første danske F-35 kampfly officielt modtaget på Flyvestation Skrydstrup. Her vil kronprins Frederik, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, Venstre, og erhvervsminister Morten Bødskov, Soc.dem., repræsentere Danmark, når den amerikanske fly- og våbenproducent Lockheed Martin overdrager flyene.



- Det er en historisk begivenhed for dansk forsvar og for Flyvevåbnet, at de første F-35-fly nu er ankommet til Danmark og erstatter de gamle F-16-fly, der har tjent os godt i mere end fyrre år, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse fra forsvarskommandoen.

Åbent hus på flyvestationen

Ved siden af overdragelsen afholder flyvevåbnet særskilt åbent hus for interesserede borgere ,hvor der er mulighed for at møde medarbejdere fra flyvevåbnet og se nogle af de andre flytyper, Forsvaret råder over.

Der er søndag morgen fortsat gratis billetter til arrangementet, der kan bestilles gennem Forsvaret her.

Danskerne kan opleve F-35 fly over dele af landet

I løbet af søndag formiddag vil danskere i dele af landet kunne opleve de nye kampfly i luften, når to hold F-35 og F-16 fly letter omkring klokken 10.15 og sammen flyver ad to ruter gennem landet. Her i landsdelen vil flyene sætte kurs mod nordøst forbi Gram og Ribe mod Esbjerg, hvorefter de fortsætter mod nordvest forbi Varde og Ølgod på vej mod Herning. Det andet hold af fly vil kunne opleves langs Haderslev Fjord i indflyvningen til Skrydstrup.

