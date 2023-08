F-35-fly testes i USA inden ankomst til Danmark

Tre F-35-fly, der senere på året skal til Danmark, bliver lige nu testet i Texas i USA.



Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Kampflyene bliver testet på producenten Lockheed Martins fabrik, inden de og et fjerde fly lander i Danmark i løbet af efteråret.

De bliver de første af de i alt 27 F-35-kampfly, Danmark har købt, som lander på dansk jord.

I Texas skal blandt andet flyenes motor testes, mens sensor-, radar- og it-systemer også skal afprøves på jorden, fremgår det.

Derefter vil testpiloter flyve fire ture på hvert fly for at gennemgå tjeklister, om flyene har de korrekte manøvreegenskaber, og at flyenes systemer virker i luften.

Nye kampfly får base ved Vojens

Når de fire fly til efteråret rammer dansk jord bliver det på Flyvestation Skrydstrup ved Vojens. Det markeres med en officiel modtagelse på stationen den 1. oktober.

Det er også her, at flyene får base og skal operere og flyve fra.

De 27 fly skal på sigt erstatte Forsvarets F-16-kampfly og vil blive leveret over de kommende år. Efter planen skal de være fuldt indfaset i det danske flyvevåben i 2027.

21 af flyene vil operere fra Flyvestation Skrydstrup, mens seks af dem skal være i USA. Her vil de blive brugt til blandt andet træning og uddannelse af nye danske piloter, skriver Forsvaret.

Det var tilbage i juni 2016, at et politisk flertal besluttede at pensionere de aldrende F-16-fly og købe 27 F-35-fly.

Folketinget besluttede dengang at bevilge 20 milliarder kroner til indkøbet. Købet landede på over 16 milliarder kroner.