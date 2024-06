Færdselsuheld på landevej - tre tilskadekomne

Fanformand har to håb, efter håndboldklub har fået ny ejer

Der er glæde at spore hos formanden for Sønderjyske Håndboldherrer, Silke Liboriussen, efter Sønderjysk Elitesport A/S har meldt ud, at de har solgt herrernes hånboldklub fra.

- Som fanklub har man følt, at man har stået på sidelinjen og ikke rigtigt været med inde over. Man har bare skullet acceptere det, der skete. Nu håber jeg, at vi kan få lidt mere indflydelse. Jeg ved godt det ikke er os, der bestemmer, men måske kan vi præge klubben lidt mere nu, siger hun.

Hun håber blandt andet, at fanklubben nu kan få lov til at bruge spillerne til promovering.

Og så håber hun, at fanklubben kan få lov til at holde flere arrangementer i hallen, så der kommer flere medlemmer og dermed penge i fanklubbens kasse.

Fanklubben havde i sidste sæson 360 medlemmer.