Færge kom blæsende, da vandet gik midt under stormvejr

- Vi kan ikke tage bestik af situationen, før vi er ude i sundet. Men vi beslutter os for at sejle ud og sejle over. Med fynd og klem lykkedes det, siger Olav Østergaard.

Parret tog med færgen klokken kvart over to, hvilket var en halv time efter, at vandet var gået. To timer og 50 minutter senere blev Mette og Marc Nebels datter født.