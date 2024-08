Fåreavler tør ikke længere at spare blåtungevaccine væk

Den frygtede blåtungevirus spreder sig nu så hurtigt, at fåreavler Henrik Rohde Juhl fra Vojens ikke længere tør spare vaccinen væk. Dyrlæge kalder smittefrygten en psykisk belastning.

På en græsmark lidt uden for Vojens har fåreavler Henrik Rohde Juhl 150 lam til at gå. De er endnu ikke syge af den blåtungevirus, som lige nu spreder sig hastigt i Danmark og særligt i Syd- og Sønderjylland, men han tør ikke længere satse på, at besætningen går fri.

Han har nemlig allerede mistet mistet to får til virussen, og derfor har han nu besluttet sig for at lade sin dyr vaccinere. - For en uge siden, hvor smitten var knap så kraftig, der kunne man godt tænke sig at spare de seks til syv tusinde kroner, som det koster at vaccinere de her 150 lam. Men fordi smitten går så hurtigt nu, så tør jeg simpelthen ikke at lade være længere, fortæller Henrik Rohde Juhl.

Henrik Rohde Juhl fra Vojens har allerede mistet to får til virussen, og derfor har han nu besluttet sig for at lade sin dyr vaccinere. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

41 ud af 47 smittetilfælde i Syd- og Sønderjylland Der er fart på smitten med bluetongue - også kendt som blåtungevirus. Siden en besætning med både får og kvæg blev smittet i Travsted tæt ved Tønder 9. august er yderligere 46 besætninger i Jylland blevet smittet. Det viser den seneste opgørelse fra Fødevarestyrelsen.

Det var dyrlæge Susanne Sommerlund, som nu står for vaccineringen af Henrik Rohde Juhls 150 lam i Vojens, der opdagede det første tilfælde af blåtungevirus ved Travsted. - Siden da er det egentlig bare accelereret, så nu har vi rigtig mange tilfælde. Bare i den her uge er vi kørt ud til tre-fire nye tilfælde hver dag, siger Susanne Sommerlund og fortsætter: - Hvis man skal have effekt af en vaccine, så skal man egentlig foran et udbrud. Fra du vaccinere og til du har en beskyttelse, går der et vis stykke tid, så at vi nu vaccinerer midt i et udbrud, det er faktisk for sent, fortæller Susanne Sommerlund.

Dyrlæge Susanne Sommerlund opdagede det første smittetilfælde med blåtungevirus i Travsted ved Tønder d. 8. august i år, og nu er hun på daglig basis rundt til nye udbrud. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Bluetongue har bredt sig til Danmark fra Holland og Tyskland. Den smitter gennem 2 mm små myg - kaldet mitter - der bringer virus fra et dyr til andre. Fredag blev der registreret to tilfælde - et i Egtved og et i Tønder. Dermed er der alene i denne uge blevet registreret 26 nye tilfælde af blåtungevirus. Smitten med blåtungevirus er størst her i vores landsdel. Ud af de i alt 47 smittede får- og kvægbesætninger, er 41 af dem i Syd- og Sønderjylland.

Men spørger man Susanne Sommerlund, så er der god chance for, at det kun er et spørgsmål om tid, inden resten af landet oplever samme spredning. - Vi ved at mitter i medvind kan flyve op til 200 kilometer, så det der med at begrænse smitten er drønsvært. Det er naturens kræfter, vi er oppe imod her, forklarer hun. Frygten for smitte er en psykisk belastning At være fåre- eller kvægavler er en forretning, der skal give brød på bordet. Det er derfor et svært regnestykke at holde udgiften til vaccination op imod den udgift det kan være, hvis ens dyr faktisk bliver smittet med blåtungevirus. Hvert skud med vaccinen koster 40 kroner, og der skal skiftes kanyle mellem hver vaccination, men for Henrik Rohde Juhl er frygten for alternativet ikke til at leve med. - Det er dyrt, og det er træls at skulle vaccinere, men det er værre både for dyrevelfærden og økonomien at finde dyrene døde, siger han.