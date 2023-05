Fedmeoperation kan have negativ effekt på spiseforstyrrelse

Det er et problem, som de har lagt mærke til på Center for Ludomani og BED på Odense Universitetshospital. Her vurderer Jacob Linnet, der er psykolog og leder af klinikken, at omkring 10 procent af de patienter, som kommer i klinikken, har fået foretaget en fedmeoperation.

- Det er skidt, hvis man har en spiseforstyrrelse og bliver fedmeopereret. Blandt andet står der i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at hvis man har en ubehandlet spiseforstyrrelse, så er der ikke indikation for, at man skal have den her form for operation, siger han.