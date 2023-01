Filip gør som flere unge og får hjælp til sin snusafhængighed

- Vi kan ikke løfte overlæben på dem. Vi har en rolle i, at vi skal putte almen dannelse i elevernes hoveder, og derfor skal vi være med til at oplyse dem om, hvad der er sundt og skadeligt for dem, fortæller Ruth Funder.

Filip Mats Peter Nielsen bakker sin rektor op og oplever ligesom flere af de andre elever, at det er nemt at skjule snusforbruget, fordi det er lugtfrit og kan gemmes bag overlæben, hvor det ikke er tydeligt.

- Det er svært for lærerne at få øje på, og det gør det rigtig svært for skolen at styre i forhold til de ny regler om røgfri skoletid, siger han.