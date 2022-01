Fire kampfly og 70 mand fra Flyvestation Skrydstrup skal i aktion efter russisk trussel

Fire F-16-Fly og 70 personer

Danmark sender fregatten "Peter Willemoes" med 160 personer til Natos stående flådestyrke og altså fire F-16-fly - 70 personer - til Natos luftmission i Baltikum, der håndhæver de baltiske landes suverænitet.



Natos stående flådestyrke, SNMG1, opererer hovedsageligt i Atlanterhavet, Nordsøen og Østersøen. Luftmissionen i Baltikum, Baltic Air Policing, patruljerer dagligt luftrummet over de tre lande, Estland, Letland og Litauen.

- Hvis Rusland gør alvor af truslen og invaderer Ukraine, vil de blive ramt af omfattende politiske og økonomiske sanktioner, der ikke er set tidligere. Det er vigtigt, at Rusland forstår, at prisen er høj, og at det, de foretager sig lige nu, er fuldstændig uacceptabelt, siger Jeppe Kofod.

Bred støtte i Folketinget

Det øgede bidrag er ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) støttet bredt af Folketinget.

- Det glæder jeg mig over. Det er et vigtigt signal, at vi står sammen om vores værdier, siger hun.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kalder situationen ved Ukraines grænse for alvorlig og uacceptabel.

- Det bør være sådan, at frie lande i 2022 selv vælger, hvem de har lyst til at være i alliance med. Derfor bakker vi selvfølgelig op om regeringens ønske om at bidrage.

- Men det er vigtigt, at det også hænger sammen med et signal, en vilje og en evne til at forsvare os selv. Derfor skal vi sætte flere midler af til forsvaret og afskaffe vores forsvarsforbehold i EU, siger han.