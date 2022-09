Fjernvarmeværk advarer: - Prisen stiger 75 procent

Handler om balance mellem udgifter og indtægter

Fjernvarmeværket i Haderslev bliver drevet efter et hvile-i-sig-selv-princip, der er indskrevet i Varmeforsyningsloven. Det betyder, at fjernvarmeværket ikke behøver tjene penge, men at udgifter og indtægter skal være i balance.

I Haderslev fremstilles fjernvarmen på omkring 95 procent træflis og fem procent naturgas,. Derudover bruger værket el til drift af forskellige pumper.

Den markante prisstigning kommer efter flere år med stabile, lave priser.

- Det, vi kan love, er, at vi gør vores yderste for at sikre leverancerne af flis - så billigt som muligt. Det vil betyde, at vi skal indkøbe mindre gas. Og skulle det ske, at markedet falder i 2023, falder varmeprisen naturligvis også, siger Søren Knudsen.