Flere grise omkommet efter væltet transport

Opdatering: Lundingvej er spærret af, da lastbilen skal tømmes. Der er en del døde grise, og dyrlægen arbejder på stedet. Tidshorisonten for, hvornår der bliver åbnet op igen, er endnu ukendt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på X.



- Man kan passere stedet, siger vagtchef Søren Strægaard fra politiet til Ritzau.



Føreren er ikke kommet til skade, oplyser vagtchefen, som ikke kan sige noget om dyrene.

En dyrlæge er tilkaldt, og så er føreren af grisetransporten ved at undersøge, om han kan skaffe et andet køretøj, som grisene kan blive flyttet over i.