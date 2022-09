Flere kræver handling fra Christiansborg efter tidligt iltsvind

Det fremgår af en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).

Iltsvindet får nu Provas, Haderslevs spildevandsselskab til at gå sammen med Haderslev Kommune og Sønderjysk Landboforening for at råbe politikerne på Christiansborg op og handle på problemet i Haderslev Fjord, der er særligt hårdt ramt.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

De ønsker at få fjorde og opland ind som en del af fremtidens vandplaner, så der kan stilles større krav til udledningstilladelser fra landbrug og spildevandsforsyninger.

- På samme vis som med overvågning af PFAS i vores drikkevand, bør det undersøges om det vil gavne med større krav til overvågningen af vores spildevand. Overløb fra renseanlæg kan til en vis grad minimeres ved investering i anlæg, men de vil aldrig helt kunne undgås. Derfor er det også ekstra vigtigt, at det vand vi udleder til vandmiljøet prioriteres allerede i renseprocessen, siger Anni Matthiesen, der er medlem af Folketinget for Venstre i Sydjyllands Storkreds efter et besøg ved Haderslev Fjord.