Flere opretter en kreditadvarsel for at beskytte sig mod svindel

Jeanne Sørensen fortæller, at hendes far aldrig kom til at betale regningen for dametøjet.



- Det er en betryggelse for både ham og jeg, at vi har fået lavet en kreditadvarsel. Det kan jeg kun anbefale, siger Jeanne Sørensen.

Det vurderes, at 0,4 procent af befolkningen - omkring 24.000 personer - hvert år bliver udsat for for misbrug af personoplysninger.

Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at man straks laver en kreditadvarsel, hvis man får mistanke om, at uvedkommende har opsnappet følsomme personlige oplysninger.

- Det er både godt og flot, at 60.000 nu beskytter sig mod svindel og identitetstyveri med en kreditadvarsel, som er en effektiv beskyttelse, siger Helena Juul Kanafani, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.