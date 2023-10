Flere tusinde var med til at modtage de nye F-35-fly

Overflyvning i store dele af landet

Som en del af den officielle overdragelse var to hold F-35- og F-16-fly på rundtur i landet for at vise det nye fly frem.

Klokken 10.15 lettede holdene sammen for så at flyve ad to ruter gennem landet. Her i landsdelen satte de kurs nordøst forbi Gram og Ribe mod Esbjerg.