Flyveleder kræves fængslet: Havde promille på 2,62

Spirituskørsel

Ifølge hjemmesiden sundhed.dk kan man ved en promille mellem 1,5 og 2,9 opleve svære problemer med at styre balance og bevægelse.

Man kan komme i en tilstand af generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed, fremgår det.

Manden havde ikke bare en tårnhøj promille i blodet på arbejde.

Han anklages også for spirituskørsel tidligere samme morgen, da han kørte i bil fra sin bopæl til sit arbejde.

Her er han tiltalt for at have kørt med en promille, der oversteg grænsen på 0,5.