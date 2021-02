Fodbold og første marts passer godt sammen

- Jeg tænker, vi kan træne i marts og spille turneringer fra april, siger en glad Bent Clausen, Haderslev, formand for DBU Jylland, til onsdagens nyhed om at Christiansborg fra mandag den første marts lemper på forsamlingsreglerne for udendørs breddeidræt, så 25 personer må være forsamlet.

Lempelserne gælder for niveauerne under anden division og kvindeligaen.

- I sidste uge havde vi ikke set det komme, og bare det at træne på græs igen er glædeligt, siger Bent Clausen.

Endnu for tidligt



Kommunikationschef i DBU, Mads D. Larsen siger til TV SYD, at det endnu er for tidligt at sige, hvordan fodboldkampe kan blive afviklet, når begrænsningen er 25 personer.