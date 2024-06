6-årige Malik Busk fra Bolderslev fik nemlig for 1,5 år siden en blodprop i hjernen. Og en del af hans genoptræning er, at han skal i fuld narkose og have botox-behandlinger i sit venstre ben.

Men den unge Sønderjyske-fan modsatte sig.

Derfor kontaktede Maliks far, Torben Busk, fodboldklubben Sønderjyske, som den unge sønderjyde er stor fan af - og de kvitterede med en videohilsen.

- Jeg blev meget, meget rørt, fordi det er en ting, der er unik. Og Malik blev mega stolt, fortæller Torben Busk.