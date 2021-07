Fodboldskole i udsat boligområde er mere end bare fodbold

DBUs Get2 Fodboldskoler har eksisteret i 11 år, og i Haderslev KFUM afholder man fodboldskolen for syvende gang.

- Vi er med i indsatsen, fordi vi gerne også vil give tilbuddet om en fodboldskole til de børn, der bor i udsatte boligområder, som måske ikke har helt de samme chancer for at deltage på DBUs fodboldskoler, siger Teddy Pedersen, der er fodboldskoleleder i Haderslev KFUM.

Fællesskabet fylder

Get2 Fodboldskoler følger samme koncept som landets gængse fodboldskoler, bortset fra, at deltagerne bliver inviteret og kun betaler et symbolsk beløb.

Ifølge Maha Alothman, der er en ud af 40 børn og unge, der er inviteret til at deltage i denne uges fodboldskole på grønsværen i Haderslev KFUM, får man som spiller en masse andet med end bare fodbold.

- Man magter ikke at sidder derhjemme og kede sig. Så man kommer her og får nye venner og har det sjovt, siger Maha Alothman.

Og det er netop fællesskabet, som fodboldklubben forsøger at fremme under fodboldskolerne.

- Glade børn er jo til gavn for os alle og så oplever vi hvert eneste år, at de får nogle nye kammerater, de får indhold - ikke bare i denne uge, men også noget at snakke om efterfølgende. Og så håber vi selvfølgelig at dem, der ikke går til fodbold eller anden idræt, får smag for at gå til sport., Teddy Pedersen, fodboldskoleleder.