Fodboldspillere laver podcast om litteratur

I efteråret fik de stor opmærksomhed for medierne, hvilket kom til idémandens overraskelse.

- Det overraskede os meget i starten. Vi havde kun læst to bøger, da omtalen begyndte, og alle kan vel læse to bøger.

Opmærksomheden fødte så idéen til podcasten. De tænkte, at de samtaler, de havde også måtte have relevans for andre.

Nye udfordringer

Den 17. april i år blev der taget hul på næste kapitel i Bogklubbens historie. Her havde de premiere på deres nye podcast, som indtil videre har kastet to episoder af sig med Emil Berggreen i værtstolen.

Første episode var med arkæolog Anders Otte Stensager som gæst. Han har skrevet bogen "Ondskabens ansigter", der handler om de såkaldte medlidenhedsdrab på handicappede i Tyskland i begyndelsen af 2. verdenskrig.

Hele produktionen står Emil Berggreen selv for.

- Jeg er ikke kendt for at være god teknisk, så at sidde med et redigeringsprogram og lege med effekter og overgange er udfordrende, synes jeg.

Reaktionerne har indtil videre været gode. Emil Berggreen ved ikke, hvor længe projektet kommer til at fortsætte, men han drømmer en dag efter fodboldkarrieren om at arbejde med litteraturen.