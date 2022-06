Folketinget beholder F-16-fly på grund af krigen i Ukraine

F-35 kommer til tiden

Med aftalen styrkes Danmarks nationale afvisningsberedskab også. Det skal ses i lyset af, at Rusland indimellem krænker luftrummet. Så sent som fredag sejlede et letbevæbnet russisk krigsskib ind i dansk farvand to gange.

- Forsvaret af Natos territorium mod øst er mere centralt end på noget andet tidspunkt i nyere tid. Derfor forlænger vi den operative kapacitet for F-16, mens de nye F-35 fly bliver indfaset, siger Morten Bødskov.

Den langsommere udfasning af F-16 påvirker ikke indfasningen af F-35-flyene. Det er de amerikanske fly, Danmark køber for at erstatte de ældre fly.

De første F-35 fly ventes at lande i Danmark i 2023. De får base på Flyvestation Skrydstrup.