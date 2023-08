Særpuljen er udviklet med afsæt i input fra over 600 unge fra Syddanmark og fokuserer især på projekter, der tager udgangspunkt i de unges eget perspektiv.

Samtalerne med de unge fandt sted på trivselsværksteder i Haderslev og Svendborg.

For at fortsætte dialogen vægter særpuljen indsatser, der skabes i et ligeværdigt samspil mellem ansøger og de unge, som indsatsen henvender sig til.

Særpuljen er netop åbnet og kan søges indtil den 1. oktober. Støtten fordeles i efteråret 2023.