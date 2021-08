For 14 dage siden stod Tages hus under vand - nu vil kommunen forhindre en gentagelse

Frivillig hjælp

De kraftige mængder nedbør for to uger siden forårsagede, at bækken i byen gik over sine bredder, og det betød et ubehageligt syn for Tage Jensen, hvis værksted er nabo til vandløbet.

- Min bil flød rundt inde i værkstedet, hvor vandet stod 68 centimeter højt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, fortæller værkstedsejeren, der på daværende tidspunkt ikke havde tegnet de nødvendige forsikringer.

Der var dog hjælp at hente, for morgenen efter begyndte venner, familie og fremmede at hjælpe Tage Jensen med at genoprette skaderne.

- Jeg har efterfølgende regnet sammen at de otte, der har hjulpet mig, nok har brugt 300 timer tilsammen på at få styr på skaderne, så det er fantastisk, at de har villet hjælpe.

Oversvømmelserne medførte skader på stuehuset, som Tage Jensen nu har fået udbedret, men han døjer stadig med fugt i værkstedet, og kan derfor ikke lave dækservice for sine kunder endnu.