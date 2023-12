For 40 år siden landede amerikanske militærstøvler i Skrydstrup - nu kommer de igen

Stadig samarbejde om Esbjerg Havn

Foruden flyvestationerne er amerikanerne interesseret i havnen i Esbjerg, hvor de samlet kan udskibe personel, køretøjer og våben til resten af Europa.

Det er knap to år siden, at statsministeren annoncerede forhandlingerne om et samarbejde, hvilket var to uger før Ruslands krig mod Ukraine.

Dengang afviste statsministeren, at atomvåben kunne opbevares på dansk jord, eller at der skulle oprettes nye kaserner. Det gælder også klyngevåben og landminer.

Det bekræfter forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) på dagens pressemøde, hvor han understreger, at dansk suverænitet gælder de tre steder.

- På de områder vil amerikanerne udstationere amerikanske soldater, personel og udstyr. Det er vigtigt at understrege, at alle aktiviteter skal ske i koordination med det danske forsvar, siger han.

Det er en uopsigelig aftale de første ti år, hvorefter den kan opsiges med et års varsel. Forsvarsministeren regner med, at aftalen vil tage et år at få igennem Folketinget, hvor der ventes et stort flertal.