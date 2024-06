Hvor mange penge hvert cirkus får, afhænger af billetsalget. Cirkus Arena er det største cirkus og står til at modtage 1,8 millioner kroner.

- Desværre har cirkusbranchen det svært, så derfor er det nødvendigt at holde hånden under den, siger Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen.



Ordførerne fra Venstre, socialdemokratiet og moderaterne henviser til at Cirkus Benneweis og Cirkus Dannebrog, der ikke længere eksisterer.

For cirkusset i Sommersted er kulturministeriets midler et tegn på, at cirkus stadig har en berettigelse i den danske kultur.

- Man får blod på tanden, når man nu får hjælp. Cirkus har en stor betydning for samfundet. Det er for hele familien, og det har eksisteret i hundredevis af år, siger Isabella Enoch

Udover Cirkus Trapez får Cirkus Arena, Cirkus Baldoni, Zirkus Nemo, Cirkus Mascot, Cirkus Arli og Cirkus Krone del i midlerne.