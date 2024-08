For første gange vandt en kvinde særligt DM

Da Sønderjyske-angriberen endte på et værelse i Nigeria, var sportschefen overbevist om, at handlen ville gå i vasken.

Sønderjyske præsenterede den 14. juni camerouneren Ivan Djantou på en fireårig kontrakt, men blot 16 dage forinden begyndte en lavine af problemer at rulle. Så grelt, at det ikke lignede, den 22-årige angriber ville sætte sine fødder på en dansk grønsvær.

Hele den første uge i Nigeria tænkte jeg, at det her ikke kom til at ske Casper Daather, sportschef, Sønderjyske Fodbold

Dette er historien om Ivan Djantous vej til Danmark, efter forhandlingerne med den albanske klub KF Skënderbeu kom på plads. - Albanien er ikke en del af EU, så derfor tager det tid at hente spillere derfra. I Djantous tilfælde var det helt håbløst, siger Casper Daather, sportschef hos Sønderjyske Fodbold. TV SYD har forespurgt et interview med Ivan Djantou om skiftet, men dette har ikke været muligt, da Sønderjyske Fodbold oplyser, han ikke er til rådighed for pressen endnu grundet sprogudfordringer. Fortællingen bygger i stedet på erindringer fra sportschef hos Sønderjyske Fodbold Casper Daather og agent Martin Schiær. Så stil stadionplatten til side og følg godt med. Ulovlig tilstedeværelse opdages i lufthavnen Rykket til Haderslev var et skridt op i karrieren for Ivan Djantou. Den danske liga er nummer 13 på UEFA's rangliste, mens Albaniens er på en 44. plads. Derfor var det en forhippet camerouner, der den 29. maj stod klar i lufthavnen i Tirana. Hans visum til Danmark var fortsat undervejs. Derfor var hans danske agent Martin Schiær fløjet ned til Albaniens hovedstad klokken fem om morgenen med underskrevne kontrakter til Sønderjyske og til en lejlighed i Haderslev, som skulle hjælpe ham hele vejen til lægetjekket i Danmark.

Krav for indrejse til Danmark uden visum Som visumfri vil du normalt kunne indrejse i Danmark, hvis du opfylder følgende grundlæggende betingelser: Du skal have et gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation. Passet eller rejselegitimationen skal være gyldigt i mindst 3 måneder efter den planlagte dato for udrejse af Schengenområdet, og passet eller rejselegitimationen skal være udstedt inden for de seneste 10 år.

Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn - evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, normalt ca. 500 kr. pr. døgn.

Du skal kunne sandsynliggøre og i nødvendigt omfang dokumentere formålet med opholdet i Danmark.

Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).

Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud.

Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Du må ikke være omfattet af den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud. Kilde: Ny i Danmark Fold ud

Få timer efter skulle de flyve, og den visummanglende angriber fik lov at gå mod gaten. Men da hans camerounske pas blev scannet ved sidste sikkerhedstjek inden flyet til København, begyndte problemlavinen at rulle.

Der tænkte jeg, at det kunne blive rigtig skidt Martin Schiær, agent for Ivan Djantou

Ivan Djantou havde nemlig hverken nogen opholds- eller arbejdstilladelse i Albanien. Tilladelser som hans daværende klub KF Skënderbeu ikke havde ordnet for den 22-årige angriber, som de ifølge Martin Schiær ellers havde lovet. Dermed befandt Ivan Djantou sig ulovligt i det land, han havde arbejdet i det seneste år. En klump begyndte at vokse i agentens hals, da de tilbageholdes af albansk politi, som stod for sikkerhedstjekket. - Der tænkte jeg, at det kunne blive rigtig skidt. Jeg havde oplevet lidt, at de havde deres egne regler, og det blev dramatisk. Vi startede en kø på minimum 50 personer, der skulle nå deres fly, siger Martin Schiær.

Ivan Djantou ved præsentationen i Sønderjyske Fodbold. Klubben havde i længere tid holdt øje med ham, og ville være kede af, hvis handlen gik i vasken. Foto: Patrick Echers, Sønderjyske Fodbold

Det albanske politi insisterede på, at Martin Schiær fløj retur til Danmark, mens Ivan Djantou blev i deres varetægt. Agenten ringede i lufthavnsmylderet til sportschefen i den albanske klub, Ardi Gjanci. Han overtalte politiet til at lade dem gå. Resten af dagen gik på at planlægge næste forsøg på at komme til Danmark. Martin Schiær fik en ide, der viste sig at være lige lovlig desperat. Fanget i ingenmandsland Ivan Djantou forsøgte at flyve andre steder hen, men det blev også afvist. Angriberen stod ifølge agenten i en låst position, da han med sit camerounske statsborgerskab skulle have et Schengen-visum for at komme til Danmark. Ansøgningen til visummet var i gang, men den kunne først godkendes, når han havde afgivet sit fingeraftryk i et Schengen-land eller i et land med en dansk ambassade. Albanien har ikke en dansk ambassade og er ikke en del af Schengen-samarbejdet. Nærmeste ambassade lå i Beograd i Serbien.

Hvad er Schengen? Schengen er et samarbejde mellem 27 lande, hvoraf 23 af medlemmerne kommer fra EU. Formålet med Schengen-samarbejdet er, at det skal muligt for statsborgere og visumholdere i en af de 27 nationer at frit mellem landene. For at få et visum til et Schengen-land, skal man opfylde følgende: Have et pas som er gyldigt i tre måneder, efter dit visum udløber.

At du kan forsørge dig selv under opholdet (eller besøger en person, som skriver under på at forsørge dig under opholdet) og har hjemrejsebillet.

At du er sygeforsikret for hele perioden. Forsikringen skal gælde i hele Schengenområdet og for det antal dage, som din billet gælder til.

At du ikke er indberettet som uønsket i Schengens informationssystem (SIS), f.eks. er udvist af Danmark eller har indrejseforbud eller er omfattet af FN’s eller EU’s sanktionslister. Kilde: Folketingets EU-oplysning Fold ud

Da det ikke var muligt at flyve, lejede de i stedet en bil for at få visummet i orden. De nåede dog ikke så langt. På grænsen til Montenegro, som ligger mellem Albanien og Serbien, blev de stoppet. Ivan Djantou afvises for sit manglende visum, mens han også fik en bøde for manglende opholdstilladelse. Martin Schiær erkender, at det var et desperat forsøg på at få sin klients skifte i hus. Naivitetens pris endte med en nat i den østeuropæiske intethed. - Vi blev bedt om at vende om, og mens vi er i gang med det, blev vi standset igen. Han måtte jo ikke komme ind i Albanien igen, så vi var fanget i ingenmandsland, siger agenten.

Ivan Djantou på grænsekontoret mellem Montenegro og Albanien, hvor han skal skrive under på at være blevet afvist i grænsekontrollen. Foto: Privatfoto, Martin Schiær

Bøden, som Ivan Djantou var blevet pålagt, svarede ifølge Martin Schiær til 7.500 danske kroner. Den kunne kun betales kontant. Her var et opkald til KF Skënderbeu igen en vej ud af problemerne som i lufthavnen dagen forinden. Klubben imødekom bødebetalingen, men klubrepræsentanten kunne først komme dagen efter. Derfor måtte Ivan Djantou og Martin Schiær overnatte på grænsen mellem Montenegro og Albanien. De sov i den lejede bil, som holdt parkeret i midterrabatten ved grænseovergangen.

Ivan Djantou ved lejebilen, som han med sine 191 centimeter og agenten Martin Schiær skulle overnatte i på grænsen mellem Albanien og Montenegro. Foto: Martin Schiær

Med bøden betalt kunne de køre tilbage til problemernes begyndelse. Lufthavnen i Tirana. Her skiltes deres veje, da Martin Schiær kun arbejdede som agent på deltid og skulle tilbage til sin familie. Ivan Djantou fik en anden mulighed, som hverken han selv, agent eller klub tænkte på inden. I hotelbestyrerens klør Ivan Djantou havde med sit camerounske pas 26 lande på verdensplan, han frit kunne rejse til. Det gjaldt så at finde et land med en dansk ambassade og et VFS-center, som udsteder visa. Det var der i Abuja i Nigeria. Sønderjyske indlogerede angriberen i millionbyen, som i første omgang var for fem dage.

Så hurtigt kunne visummet dog ikke klares, og hjemme i Haderslev begyndte troen på at lande den nye nummer ni at smuldre, da bookingen skulle forlænges. - Hele den første uge i Nigeria tænkte jeg, at det her ikke kom til at ske. Han kunne ikke engang rejse ind i Albanien igen, siger Casper Daather. Sportschefen brugte omkring flere timer om dagen på at tale i telefon med både Ivan Djantou, Martin Schiær og ambassaden for at være opdateret på situationen.

Ivan Djantou (Sønderjyske 9) mod Andreas Bjelland (Lyngby 6) under Superligakampen mellem Sønderjyske og Lyngby Boldklub på Sydbank Park i Haderslev fredag den 26. juli 2024. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Derudover skulle angriberen banke på ambassadens dør hver dag for at høre til sin sag. Sportschefen beskrev Djantou som tillidsfuld gennem hele forløbet. Han var dog også nået til et punkt, hvor desperationen om at stå på dansk jord kunne føre ham til at søge hjælp fra de forkerte for at fremskynde processen. - Uden for VFS-kontoret eller ambassaden var der mange mennesker, som ville tjene penge på at hjælpe. Det var dog ikke alle, der hjalp lige meget, siger Casper Daather.

Efter 11 dage lykkedes det så for Ivan Djantou. Papirerne var i orden, men de kuriøse episoder var ikke overstået. Ivan Djantous oplysninger havnede som frygtet i de forkerte hænder. Godkendelsen endte nemlig ikke på ambassaden eller VFS-kontoret men på hotelbestyrerens bord. Hotellet som Ivan Djantou boede på i Abuja. Casper Daather ved ikke, hvordan de endte dér. - Det var ren reality-tv. Bestyreren krævede 400 amerikanske dollars fra os for at udlevere godkendelsen, men det nægtede vi at betale, siger sportschefen. Det lykkedes klubben at overtale bestyreren for godkendelsen, og derfor kunne Ivan Djantou efter uger i uvished sætte kursen mod Danmark og fuldende sit skifte til Superliga-oprykkerne.

Ivan Djantou på træningsbanen i Haderslev. Video: Daniel Just Schram

Kan ikke være kræsen Ivan Djantou har været i aktion i alle kampe for Sønderjyske indtil videre i sæsonen. Selvom flere måneders arbejde var nær papirkurven, skræmte oplevelsen ikke Casper Daather for at handle med lignende klubber og lignende spillere igen.

Ivan Djantou i rolige omgivelser i DSB-toget mod Vojens for at bestå lægetjekket i Sønderjyske efter ugers venten. Foto: Martin Schiær