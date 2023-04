For Nicholas går en drengedrøm i opfyldelse

Besøget på den anden side af Atlanten er, udover viden til de kommende teknikere, også et udtryk for at vise, hvad man kan opnå med en erhvervsuddannelse.

- At komme ud i verden og lære har typisk været en fortælling, der har været forbeholdt akademikere på lange, videregående uddannelser. Jeg synes, det er vigtigt, at man kan det samme med en erhvervsuddannelse, fortæller forbundssekretær i Dansk Metal, Kasper Palm.

Ifølge Kasper Palm står Danmark til at mangle 116.000 erhvervsuddannede i 2030 for at opnå målsætningen den grønne omstilling.