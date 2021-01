Formand for Kløften Festival: Vaccinepas kan blive et naturligt element

Normalt er der fyldt med musikelskende folk foran scenerne på Kløften Festival og Tønder Festival. Lige med undtagelse af 2020, hvor koncerter og festivaløl blev afløst af covid-19.

Men måske kan et vaccinepas ændre det i den kommende festivalsæson.

- Hvis vi får mulighed for at afholde Kløften Festival i 2021, så bliver et vaccinepas formentlig et naturligt element i afviklingen, siger formand for Kløften Festival, Anette Kastbjerg.

Udmeldingen kommer, efter Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst til DR, at man i ministeriet arbejder på et covid-19-vaccinepas, der forventes at være klar i starten af 2021.

Med et sådant pas kan danskere bevise, at de har fået et stik i armen, og det kan blive et af flere værktøjer for igen at komme til syddanske festivaler.