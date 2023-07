Lige nu er det den ældste af vandværkets to rentvandstanke, der er hovedmistænkt, efter at man søndag havde dykkere til at tjekke den efter.



- De fandt nogle steder, hvor der måske kan være kommet noget ind, så det skal vi selvfølgelig have udbedret, siger Malene Staub.

Uheldigvis nåede kogeanbefalingen for ét bestemt område i Vojens at blive ophævet, inden man igen fandt tarmbakterier og måtte genindføre den.