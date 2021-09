Forsvarets soldater får nu en faguddannelse, mens de er soldater

Med uddannelserne håber forsvarsministeren, at det bliver mere attraktivt at være soldat, og at de har lyst til at blive længere i forsvaret end de to og et halvt år, konstablerne i gennemsnit er i militæret.

Uddannelse skal motivere flere til at blive længere

- Det skulle gerne motivere flere til at blive. Der er mange, der forlader forsvaret, fordi de ikke vil risikere at stå uden uddannelse. Men det gavner også Forsvaret, der nu får soldater, der ikke længere er bekymrede over, at de stopper uden en uddannelse, siger Trine Bramsen.



- Jeg er ikke i tvivl om, at den her mulighed giver bedre soldater i fremtiden og også soldater, der har endnu bedre muligheder, når de en dag ikke skal være soldater, siger Trine Bramsen.



Hvert år begynder 6-700 på uddannelsen som konstabel i Forsvaret. Fremover vil de første otte måneder være bygget op som i dag, men derefter suppleres der med en række faglige moduler rettet mod arbejdsmarkedet sideløbende med soldaternes øvrige tjeneste og uddannelse.

Forløbet afsluttes med en egentlig fagprøve, hvorefter det er muligt at vælge et afsluttende modul, som giver kompetencer målrettet udvalgte brancher eller en videre karriere i Forsvaret.