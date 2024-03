Forsvarsminister vil bede om hjælp med danske F-16-leverance

Derfor vil Forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag bede andre lande og private firmaer om hjælp til blandt andet at klargøre flybaser i Ukraine så de kan betjene F-16-fly.



Det skriver TV 2.dk



Det sker på et møde på den amerikanske Ramstein base i Tyskland, hvor mere end 50 lande tirsdag under ledelse af den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin mødes for at drøfte fortsat støtte til Ukraine.

- Vi skal først og fremmest have sikret den langvarige finansiering til donationen af F-16-kampfly. Det bliver en meget dyr operation at holde flyene i luften, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til mediet.

Den første del af den danske donation af kampfly ventes at nå Ukraine til sommer i form af seks F-16-jagere. I alt har Danmark doneret 19 styk af det efterhånden aldrende jagerfly.