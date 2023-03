Her frarådede centeret statslige ansatte at bruge TikTok-appen.



Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge Forsvarsministeriet vælger man at forbyde brug af appen på tjenstlige enheder, fordi det vurderes at være en række tungtvejende sikkerhedshensyn i Forsvarsministeriets koncern kombineret med et stærkt begrænset arbejdsrelateret behov for at bruge appen.