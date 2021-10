Friluftsrådet vil rydde op i ulovlige skilte - sådan hjælper du

Hvis du er en af de mange, der nyder at opholde dig i naturen, har du sikkert flere gange oplevet at støde på et "adgang forbudt"-skilt. Det ønsker Friluftsrådet nu at ændre på, så ingen begrænses i deres færden i den danske natur.

Til formålet har Friluftsrådet netop lanceret kampagnen "Gå nye veje - stop skilteskoven", der opfordrer borgerne til på hjemmesiden 'gaanyeveje.dk' at registrere de barrierer, de møder i naturen, og som gør dem i tvivl om, hvorvidt de er ulovlige. Derefter indsender Friluftsrådet de relevante sager til vurdering hos kommunen, som har pligt til at undersøge og afgøre sagerne. På den måde kan alle være med til at skabe større frihed til at nyde naturen og fjerne skiltene.

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for 85 organisationer, der kæmper for naturen.