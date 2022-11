Haderslev Kommune har nemlig stillet et område til rådighed, hvor Haderslev Grønne Nabofællesskaber kan plante en miniskov efter Miyawaki-metoden.



Det er en særlig type træer, der vokser hurtigt og binder særligt meget CO2.

- Jeg synes det er vigtigt at vi gør noget for, at der er en verden, der er værd at være i, når børnene bliver store, siger hun og stikker en plante i jorden, siger Sally Schlosser Schmidt, der plantede træer med sine børn.