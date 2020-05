Frygter CPR-svindel: 95-årig uden internet fik regning for netshopping på 4.000 kr.

Den 17. maj kommer der et brev i Flemming Sørensens postkasse.

Brevet er en rykker på 4.216,35 kroner for noget dametøj købt over netbutikken Ellos.dk.

Men Flemming Sørensen, der er 95 år og bor på plejehjemmet Bregnbjerglunden i Vojens, har hverken smartphone eller computer.

Rykkeren fra Ellos.dk lyder på 4216,35 kroner. Men Flemming Sørensen har ikke adgang til nettet og kan derfor ikke have købt varerne - heller ikke ved et uheld. Foto: Privatfoto

Alligevel sidder han nu med en rykker på nogle varer, som han ikke har haft mulighed for at købe.

Hvad er identitetstyveri Identitetstyveri er, når personlige oplysninger såsom ens CPR-nummer bliver stjålet og/eller misbrugt til at købe ting, optage lån eller chikanere på forskellige måder. De personlige oplysninger kan fx være CPR-numre, adgangskoder, sundhedsoplysninger eller andre følsomme persondata. Kilde: Borger.dk

Derfor frygter Flemming Sørensens datter, Jeanne Sørensen, at faderen er blevet udsat for identitetstyveri.

For på sider som Ellos.dk kan man nemlig bestille varer til sig selv blot ved brug af sit CPR-nummer.

Og det undrer Jeanne Pia Sørensen, at man kan købe varer gennem Ellos.dk blot ved at opgive sit CPR-nummer.

- Det er for dårligt og for skrøbeligt. Alle kan blive misbrugt, og der er ingen sikkerhed i det. 'Hvor kan vedkommende ellers bruge CPR-nummeret'?, spørger Jeanne Sørensen sig selv.

Det værste for hende er, at der kan sidde mange andre ældre i samme situation som hendes far.

Der kan jo sidde mange gamle mennesker derude, der ikke husker så godt, og så betaler de bare. Der er mange, der kan blive snydt på den her måde. Jeanne Sørensen

Jeanne Sørensen har været i kontakt med Ellos og oplyst netbutikken, at faderen ikke har bestilt varerne og derfor ikke vil betale rykkeren. Derfor vil Ellos have Jeanne og hendes far til at underskrive en tro og love-erklæring på, at de ikke har bestilt varerne, og så vil netbutikken tage sig af politianmeldelsen.

Plejehjemmet Flemming Sørensen bor på er Bregnbjerglunden Plejecenter i Haderslev Kommune. Her er chef for senior og rehabilitering, Louise Thule ked af situationen.

- Det er sådan, at borgerne selv styrer deres økonomi og deres personlige oplysninger. Vi kan kun give dem gode råd, så der fx ikke ligger personlige papirer fremme, fortæller hun.

Om denne sag får kommunen til at ændre praksis er endnu for tidligt at sige.

- Først vil vi se, hvad politiet siger om sagen. Alt efter hvad deres vurdering er, vil vi se på, om vi har behov for at ændre praksis eller foretage andre tiltag, fortæller Louise Thule.

Politiet opfordrer til kreditadvarsel

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke nogen opgørelser over, hvor udbredt det er, at folk får misbrugt deres CPR-nummer til at handle på nettet.

Under coronakrisen er den almindelige kriminalitet faldet. Men vi har omvendt ikke oplevet, at de it-kriminelle udviser samfundssind. Christian Østergaard, Vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergaard er ærgerlig over, at det tilsyneladende ikke er sværere at købe varer over nettet, hvis blot man har folks CPR-nummer.

- Det er skide smart at gøre det på den her måde, for at sige det rent ud. Så det her viser i al sin enkelhed, at det er alt for let at være svindler og bare sende regningen videre til ofret og selv modtage pakken, siger Christian Østergaard til TV SYD.

Christian Østergaard, Vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi Foto: Hans Lausten, TV SYD

Derfor opfordrer han til, at man opretter en såkaldt 'kreditadvarsel', hvis man er bange for, om man bliver udsat for identitetstyveri.

- Det er en måde at sætte foden ned og sørge for, at det ikke sker igen, siger Christian Østergaard.

Hvad er en kreditadvarsel? En kreditadvarsel er en markering i CPR om, at du ønsker at advare mod, at der ydes lån og kredit i dit navn. Advarslen vil fungere som et signal til virksomhederne om at være særlig opmærksomme i forbindelse med deres identitetskontrol, før der ydes lån eller kredit. Kilde: CPR.dk og Borger.dk

Han mener også, at netbutikkerne bør kræve flere oplysninger fra de handlende for at højne sikkerheden.

Sådan opretter du en kreditadvarsel Gå ind på www.borger.dk

Tryk på 'Internet og sikkerhed'

Tryk på 'Identitetstyveri' og derefter 'Kreditadvarsel'

Tryk 'Start' og log ind med NemID

- Det burde være mere bøvlet, og forretningen burde kræve nogle flere oplysninger, så det ikke var så nemt at svindle, hvis man har en persons CPR-nummer, siger Christian Østergaard.

Han understreger også, at man altid skal være påpasselig med sine personlige oplysninger.

- Vi opfordrer altid borgerne til, at man skal være ekstra påpasselig, hvis der er nogen, der ringer uopfordret, og at man aldrig må give sine personlige oplysninger ud.

Forbrugerrådet Tænk: Lad være med at betale

Forbrugerrådet Tænk oplever sjældent sager som denne, hvor et CPR-nummer bliver brugt til at bestille varer.

- Heldigvis er det færre og færre, der får misbrugt deres CPR-nummer. Internet- og lånebranchen har generelt strammet op på procedurerne, så enhver idiot ikke bare kan sidde derhjemme og bestille med andres CPR-numre, siger chefjurist i Tænk, Anette Høyrup.

Anette Høyrup er chefjurist i Forbrugerrådet Tænk Foto: Forbrugerrådet Tænk

Anette Høyrup opfordrer folk i samme situation som Flemming Sørensen til at melde det til politiet og tage kontakt til den netbutik, hvor svindlen er sket gennem. Så vil butikken som regel sende en tro og love-erklæring, som man skal skrive under og sende tilbage. Derefter vil netbutikken tage sig af sagen.

- Forbrugeren skal ikke betale noget. På den måde bliver bevisbyrden vendt, og så er det er butikken – i dette tilfælde Ellos - der hænger på den, siger Anette Høyrup.

Ellos.dk har i dag skrevet til TV SYD, at denne sag vil blive anmeldt til politiet.

- Vi har flere forskellige systemer indbygget i vores betalingssystem, som skal forsøge at undgå snyd og svindel. Vi sender fx altid pakker til den nærmeste pakkeboks, der er tilknyttet cpr-nummerets adresse, fortæller Mathias Ekström, marketingschef ved Ellos Group.

- Vi er altid kede af at høre, når mennesker er udsat for svindel. Vi forsøger hele tiden at forbedre vores system og gøre det sværere at misbruge vores webshop på denne måde, tilføjer Mathias Ekström.