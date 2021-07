Fynbo fundet død i vandet ved Aarø: Dødsfaldet efterforskes som mistænkeligt

Søndag morgen er en person fundet livløs ved i vandet ved Aarø.

Politiet er derfor i øjeblikket til stede i forbindelse med efterforskningen af hændelsesforløbet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har konstateret, at det er en 54-årig mand fra Assens. Han blev erklæret død af en læge på stedet, og de pårørende er underrettet.

Dødsfaldet behandles som mistænkeligt

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at dødsfaldet behandles som mistænkeligt. Det skal politiet gøre, hvis en person findes død, og der ikke umiddelbart kan fastlægges en dødsårsag.

I denne type sager benytter politiet samme fremgangsmåde i den tidlige efterforskning, som hvis der med sikkerhed var tale om et drab.

Det gør politiet for at undgå, at potentielt vigtige spor går tabt.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan ikke oplyse yderligere i øjeblikket af hensyn til efterforskningen.