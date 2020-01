Fyrre, fyrig og flyvende

Fredag er der al mulig grund til at lægge nakken tilbage og kigge op. Om formiddagen flyver 10 F-16 fly op og ned igennem Jylland, og om eftermiddagen flyver de fra vest mod øst og tilbage igen. Alt sammen for at fejre flyets 40 års fødselsdag.

På kortene herunder kan I se, hvornår og hvor I har muligheden for at se rygraden i det danske luftforsvar siden 1980, hvor de afløste F-104 Starfighter-flyet.

Dagen markeres på Flyvestation Skrydstrup med et privat arrangement for de ansatte og særligt indbudte. Der vil der også være demonstrationsflyvning og organiseret et fingeret angreb på flyvestationen.

Imedens flyver ti fly nordpå. Flyene flyver i 600 meters højde, og det er kun de ni, der flyver i formation. Da det er meget krævende at flyve i formation, skifter formationen nogle gange undervejs.

Formationsflyvningerne vil blive aflyst, hvis skydækket forhindrer, at man kan se dem, altså hvis skyerne ligger lavere end de 600 meter.

Om F-16 Danmark har 44 flyveklare F-16 fly. Flyene har fløjet mere end 330.000 timer i deres levetid. Flyene har været indsat i fredsbevarende og fredsskabende indsatser i Baltikum og Mellemøsten. F-16 er et såkaldt alsidigt kampfly, der er udstyret med en 20 mm Gatling-kanon og diverse bomber og missiler. Selvom flyene har en anseelig alder for et kampfly, er de blevet opgraderet mange gange for at være up-to-date.

Formiddagsturen er fra 9.00 til 11.30

Eftermiddagsturen er fra 13.30 til 15.50