Gajen har lavet en is med endnu flere kalorier i - men der er en mening med det

Gajentheran Tharmarajah forklarer, at isen er lavet med sødmælk i stedet for letmælk, lidt ekstra piskefløde og proteinpulver.

Det er en opskrift han har lavet i samarbejde med Sanacare, der er en lokal producent at proteinpulveret Adozan, og Majbritt Blume-Hellesøe, der er klinisk diætist.

- Ældre og syge kan have svært ved at få nok, og det er et problem, der kan koste samfundet penge og have betydning for livskvaliteten. Derfor vil vi gerne lave en is, der indeholder flere kalorier og proteiner, som også smager godt, siger hun.



Småtspisende er en udfordring

Selvom man ikke skulle tro det, så er det en stor udfordring med underernæring i Danmark, lyder det fra Mette Theil, der er formand for Fagligt selskab af Kliniske Diætister hos Kost og Ernæringsforbundet.

- Det kan give funktionsnedsættelse, som giver et øget plejebehov og medicinforbrug. Så det kan forringe livskvalitet og være dyrt for samfundet, fortæller hun.