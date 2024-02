Gammeldags leg trak fulde huse, og forældre burde følge trop

Leg er ikke bare leg

Leg er nemlig ikke bare leg. Al slags leg udvikler også børnenes evne til at sætte sig i andre sted og er med til at klæde dem på til voksenlivet.

- For børn er leg en slags træning i at være i verden. Det er en måde at finde sig selv, og blive klogere på , hvordan verden fungerer, siger Jesper Falck Leegaard.

Behøver leg altid handle om læring eller være en lektion?

- Absolut ikke. Jeg tror også, at den bedste læring kommer, når det ikke er tænkt som læring.

- Når man ser børn lægger sig ned og ruller ned af en bakke, så er det ikke for at komme ned for enden af bakken, det er for at udforske den oplevelse. Og det samme gælder når man leger far, mor og børn eller kæphesteleg. Det er for at udforske. Der er ikke nogen, der vinder, og ikke nogen, der er bedst, siger Jesper Falck Leegaard.