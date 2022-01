Genbrug for 60 millioner - stort ressourcecenter åbner lørdag

Det er det kommunalt ejede forsyningsselskab Provas, der står for den nye genbrugsplads.

Den gamle genbrugsplads var blevet for trang

På Provas' hjemmeside fremgår det, at det nye ressourcecenter er blevet til, fordi der manglede plads på den gamle.

Det skyldes ifølge Provas blandt andet de stigende krav om bedre affaldssortering, samt et behov for et højere serviceniveau.

Den nye genbrugsplads skal muliggøre, at skabe en fremtidssikret, bæredygtig og brugervenlig plads, der har fokus på optimeret håndtering af affald, miljø- og klimaløsninger.

Flere års arbejde bærer frugt

Kontrakten for det nye ressourcecenter blev underskrevet af entreprenørvirksomheden Otto Chrestensen fra Gram, og skulle efter planen stå færdigt og klar til indvielse i december 2021.

Den 1. december overtog Provas ressourcecentret fra entreprenøren, men indvielsen blev rykket til januar 2022, af hensyn til forbrugerne.

- Det var et spørgsmål om ikke at åbne midt i juletravlheden, da det er et af de tidspunkter på året, hvor vi har mest travlt, siger Esge Homilius, der er administrerende direktør for Provas.

Han uddyber, at der vil være en overgangsperiode på en uge, fra at man lukker den gamle genbrugsstation, til man åbner det nye ressourcecenter.

Det gør sig gældende i denne uge, hvor folk der skal af med affald i Haderslev, i stedet må køre til Vojens.