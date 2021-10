Giftstof har forurenet grundvand i årevis - og Forsvaret har vidst det siden 2016

Til de to medier skriver Forsvarsministeriet i et skriftligt svar, at ”der er med 'Forsvarsministeriets Grønne Handleplan 2021-2025' afsat midler til et pilotprojekt til test af afværgemetoder over for PFOS".



TV SYD har forelagt kritikken for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og bedt om et interview. Styrelsen arbejder på at give en kommentar.